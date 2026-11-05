Мороз, мокрый снег и сильный ветер — какой будет погода в Украине 6 ноября
Киев • УНН
6 ноября Украину накроют дожди, мокрый снег и сильный северный ветер. Потепление ожидается только 15–16 ноября.
6 ноября в Украине ожидается резкое ухудшение погоды из-за прохождения холодного атмосферного фронта. В большинстве областей прогнозируют дожди, местами мокрый снег, сильный порывистый ветер и дневную температуру всего +4…+8 °C. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
По прогнозу синоптика, первые признаки зимней погоды украинцы уже ощутили минувшей ночью: в некоторых регионах температура опускалась ниже нуля, а на севере и северо-востоке страны пролетал снег.
В пятницу, 6 ноября, холодный атмосферный фронт будет пересекать территорию Украины. В большинстве областей ожидаются осадки в виде дождя, а на севере, местами в центральных и восточных регионах — дождь с мокрым снегом.
В то же время в западных областях будет преобладать сухая погода. Благодаря влиянию северного антициклона осадки туда не дойдут.
Почти по всей стране будет дуть сильный северный ветер, местами с порывами штормовой силы. Из-за этого фактическая температура будет ощущаться значительно ниже, поэтому украинцам советуют одеваться теплее. Водителям также стоит учитывать погодные условия и не откладывать замену летних шин на зимние.
Погода в Киеве
В столице 6 ноября прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом. Также ожидается сильный северный ветер. Максимальная дневная температура воздуха составит около +5 °C.
Когда в Украину вернётся тепло
Потепление, которое ранее прогнозировали после 10 ноября, откладывается. По обновлённому прогнозу, повышение температуры ожидается ориентировочно 15–16 ноября.
Итак, в ближайшие дни украинцам стоит готовиться к холодной и ветреной погоде, а возвращение тепла ожидается только в середине месяца.
Украину накроет антициклон: какой будет погода 5 ноября05.11.26, 06:59 • 3492 просмотра