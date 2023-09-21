Моравецький не погодив із МЗС заяву, що Польща не передаватиме зброю Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не узгодив з польським МЗС озвучену ним позицію про те, що держава не передаватиме зброю Україні. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
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Видання зазначає, що у МЗС Польщі «здивовані» заявою прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща більше не надаватиме зброю Україні. Зараз дипломати очікують вказівок від міністра закордонних справ Збігнева Рау, який перебуває у США.
Журналіст RMF FM Кшиштоф Засада почув від представників МЗС, що Польща лише виконує раніше узгоджені контракти, зокрема найбільший з 1989 року на поставку гаубиць Krab.
Чиновники наголосили, що в Польщі досі працює логістичний центр іноземної військової допомоги Україні. Також вони нагадали, що Польща почала активно допомагати Україні на перших етапах війни, коли інші країни ЄС лише обговорювали підтримку.
Також видання зазначає, що на польських заводах триває виробництво, зокрема, перших 100 бойових машин "Росомаха" і десятків самохідних мінометів "Рак", призначених для України.
Нагадаємо
20 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна більше не отримає ніякого озброєння від Польщі.
Наступного дня представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що Польща здійснює лише заздалегідь узгоджені постачання амуніції та озброєння, у тому числі за контрактами, підписаними з Україною.