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Моравецкий не согласовал с МИД заявление, что Польша не будет передавать оружие Украине - СМИ

Моравецкий не согласовал с МИД заявление, что Польша не будет передавать оружие Украине - СМИ

Киев • УНН

 • 658480 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не согласовал с польским МИД озвученную им позицию о том, что государство не будет передавать оружие Украине. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что в МИД Польши «удивлены» заявлением премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша больше не будет предоставлять оружие Украине. Сейчас дипломаты ожидают указаний от министра иностранных дел Збигнева Рау, который находится в США. 

Журналист RMF FM Кшиштоф Засада услышал от представителей МИД, что Польша лишь выполняет ранее согласованные контракты, в частности крупнейший с 1989 года на поставку гаубиц Krab.

Чиновники отметили, что в Польше до сих пор работает логистический центр иностранной военной помощи Украине. Также они напомнили, что Польша начала активно помогать Украине на первых этапах войны, когда другие страны ЕС только обсуждали поддержку.

Также издание отмечает, что на польских заводах продолжается производство, в частности, первых 100 боевых машин "Росомаха" и десятков самоходных минометов "Рак", предназначенных для Украины.

Напомним

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина больше не получит никакого вооружения от Польши. 

На следующий день представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки амуниции и вооружения, в том числе по контрактам, подписанным с Украиной.

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