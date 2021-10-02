Монастирський: якісне облаштування всього кордону - це питання, яке маємо вирішити протягом наступних років

ukru
19:38 • 78539 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102922 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 163026 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146080 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147665 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159146 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176722 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149978 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159155 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176004 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154414 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126029 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120169 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138043 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96561 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 163026 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154414 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252258 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248551 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54663 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64683 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62893 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98836 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109796 перегляди
Актуальне
Монастирський: якісне облаштування всього кордону - це питання, яке маємо вирішити протягом наступних років

Монастирський: якісне облаштування всього кордону - це питання, яке маємо вирішити протягом наступних років

Київ • УНН

 • 16088 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні, 2 жовтня, під час робочої поїздки у Львівську область міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко відвідали ділянку українсько-польського кордону. Ознайомилися з системою охорони, пропускними операціями, а також технічними засобами, які використовують прикордонники під час несення служби, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

Упродовж останніх двох днів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський спільно з колегами об’їхав та оглянув східну ділянку кордону, де детально ознайомився з його облаштуванням, а сьогодні перевірив західний рубіж.

У міжнародному автомобільному пункті пропуску “Рава—Руська” голова Держприкордонслужби ознайомив міністра з порядком пропуску громадян та транспортних засобів і заходами, які вживаються для протидії поширення COVID-19 на території України. Зокрема, щодо застосування прикордонниками електронної перевірки COVID-19-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби. Продемонстроване програмне забезпечення “SafeBorder” дає можливість прикордонникам автоматизовано перевіряти чинність документа та його приналежності відповідній особі під час перетинання кордону України. Денис Монастирський особисто перевірив його роботу, надавши власний сертифікат про вакцинацію.

“Ми прибули у пункт пропуску, щоб подивитися як працюють прикордонники в умовах пандемії, оскільки Уряд планує внести певні зміни в роботу з сертифікатами. Ми хочемо вивчити це питання”, — сказав міністр внутрішніх справ

На “зеленій” ділянці Денис Монастирський ознайомився з організацією охорони держкордону за допомогою рухомого тепловізійного комплексу на базі автомобіля “ТОРСУС” та безпілотних літальних комплексів. Побував на лінії кордону, де облаштована контрольно-слідова смуга та вежі для спостереження.

“Якісне облаштування всього кордону — це питання, яке ми маємо однозначно вирішити протягом наступних 2-х років за президентською програмою. Ми плануємо наступного року облаштувати українсько-російську та українсько-білоруську ділянки кордону. Через рік, у 2023—му, має бути облаштований західний рубіж. Сьогодні з висоти пташиного польоту ми мали можливість подивитися на кордон із Польщею. Наша задача — спланувати, ознайомитися з тим, як все облаштовано, як працює, і що ще потрібно зробити”, — сказав міністр.

Додамо

Безпосередньо у прикордонному підрозділі Денис Монастирський ознайомився з порядком роботи зміни оперативно-чергової служби та комплексом відеоконтролю, який допомагає стежити за пунктом пропуску. Окремо продемонстровано порядок здійснення контролю за прикордонними нарядами за допомогою системи JPS—навігації та доведення інформації в разі виникнення обстановки.

“Західний і Східний рубежі — це різні кордони за настроєм, за напруженням, але поспілкувавшись із прикордонниками, настрій єдиний — захистити Україну від зовнішнього ворога, від РФ, побудувати державний кордон”, — наголосив Денис Монастирський.

Він також додав, що з Президентом України обговорював питання підняття заробітної плати для співробітників Держприкордонслужби.

“Я переконаний, що та ноша, яку ви несете, та відповідальність, із якою ви щоденно працюєте, має бути належним чином оцінена з боку держави. Звичайно не все одразу вийде, але політична воля до облаштування кордону, до створення належних умов і до належного грошового забезпечення безперечно є”, — наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монастирський: протягом 2022-2023 років Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами