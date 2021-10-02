Монастирський: якісне облаштування всього кордону - це питання, яке маємо вирішити протягом наступних років

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Упродовж останніх двох днів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський спільно з колегами об’їхав та оглянув східну ділянку кордону, де детально ознайомився з його облаштуванням, а сьогодні перевірив західний рубіж.

У міжнародному автомобільному пункті пропуску “Рава—Руська” голова Держприкордонслужби ознайомив міністра з порядком пропуску громадян та транспортних засобів і заходами, які вживаються для протидії поширення COVID-19 на території України. Зокрема, щодо застосування прикордонниками електронної перевірки COVID-19-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби. Продемонстроване програмне забезпечення “SafeBorder” дає можливість прикордонникам автоматизовано перевіряти чинність документа та його приналежності відповідній особі під час перетинання кордону України. Денис Монастирський особисто перевірив його роботу, надавши власний сертифікат про вакцинацію.

“Ми прибули у пункт пропуску, щоб подивитися як працюють прикордонники в умовах пандемії, оскільки Уряд планує внести певні зміни в роботу з сертифікатами. Ми хочемо вивчити це питання”, — сказав міністр внутрішніх справ

На “зеленій” ділянці Денис Монастирський ознайомився з організацією охорони держкордону за допомогою рухомого тепловізійного комплексу на базі автомобіля “ТОРСУС” та безпілотних літальних комплексів. Побував на лінії кордону, де облаштована контрольно-слідова смуга та вежі для спостереження.

“Якісне облаштування всього кордону — це питання, яке ми маємо однозначно вирішити протягом наступних 2-х років за президентською програмою. Ми плануємо наступного року облаштувати українсько-російську та українсько-білоруську ділянки кордону. Через рік, у 2023—му, має бути облаштований західний рубіж. Сьогодні з висоти пташиного польоту ми мали можливість подивитися на кордон із Польщею. Наша задача — спланувати, ознайомитися з тим, як все облаштовано, як працює, і що ще потрібно зробити”, — сказав міністр.

Додамо

Безпосередньо у прикордонному підрозділі Денис Монастирський ознайомився з порядком роботи зміни оперативно-чергової служби та комплексом відеоконтролю, який допомагає стежити за пунктом пропуску. Окремо продемонстровано порядок здійснення контролю за прикордонними нарядами за допомогою системи JPS—навігації та доведення інформації в разі виникнення обстановки.

“Західний і Східний рубежі — це різні кордони за настроєм, за напруженням, але поспілкувавшись із прикордонниками, настрій єдиний — захистити Україну від зовнішнього ворога, від РФ, побудувати державний кордон”, — наголосив Денис Монастирський.

Він також додав, що з Президентом України обговорював питання підняття заробітної плати для співробітників Держприкордонслужби.

“Я переконаний, що та ноша, яку ви несете, та відповідальність, із якою ви щоденно працюєте, має бути належним чином оцінена з боку держави. Звичайно не все одразу вийде, але політична воля до облаштування кордону, до створення належних умов і до належного грошового забезпечення безперечно є”, — наголосив він.

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