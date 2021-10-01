Монастирський: протягом 2022-2023 років Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю

Деталі

“Міністр ознайомився із інженерними облаштуваннями і системою охорони державних рубежів. На цій ділянці вже встановлено новітню систему інтегрованого управління кордонами. Це цілий комплекс захисних інженерних споруд: протитранспортний рів і вал, контрольно-слідова смуга, рокадна дорога, загороджувальний паркан із колючим дротом і інтелектуальна система відеонагляду на 15 спостережних вежах, кожна з яких охоплює 10 км державного рубежу. Всепогодні камери, сенсорні, вібраційні та тепловізійні пристрої ефективно протидіють порушникам: фіксують найдрібніші деталі цілодобово будь-якої пори року і передають сигнал прикордонним нарядам для швидкого реагування. Сигнал фіксують і передають оптоволоконні, вібро, тепловізорні системи”, — вказано у повідомленні.

Голова МВС заявив, що система здатна протидіяти потенційним спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальній міграції і контрабанді.

“Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути „велике будівництво кордонів“. Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни. Крім того, МВС зосередить увагу, щоб забезпечити гарні умови служби. В тому числі гідний рівень оплати для особового складу.

Я знаю, що існує брак кадрів. Але і з цими проблемами будемо працювати. Буде міцніша прикордонна служба, буде міцнішим кордон, а значить — буде міцнішою вся Україна”, ‑ сказав Денис Монастирський.

Очільник правоохоронного відомства наголосив, що для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень. МВС вже звернулося до Уряду з вимогою закласти ці цифри у бюджет-2022.

“Сьогодні я побачив зовсім інший рівень облаштування кордону. Це інтелектуальний кордон, який потребує мінімального втручання людини. І навіть з Києва можна відслідкувати порушення рубежів держави. Правопорушення на ділянці „Троїцького“ зменшилось врази завдяки інтелектуальній системі. Ділянка з протяжністю понад 100 кілометрів вже облаштована. Але ми маємо ще тисячі кілометрів необлаштованого кордону”, — сказав Денис Монастирський.

Особливо це актуально в умовах нових міграційних викликів, спричинених кризою в Афганістані та дій Білорусі щодо сусідів з ЄС: Польщі та балтійських країн. Так, нещодавно Україна передала Литві гуманітарний вантаж — 38 тонн колючого дроту.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначив, що роботи з облаштування кордону тривають.

"У цьому році ми плануємо прийняти в експлуатацію половину вже остаточно завершеної ділянки Харківського прикордонного загону. На наступний рік заплановано проведення інженерних робіт на ділянках Сумського та Луганського загонів, щоб повністю захистити кордон з Росією“,- сказав він.

Протяжність кордону із РФ на суходолі 1974 км, з них 409 км Донецької і Луганської областей Україна тимчасово не контролює.

Міністр внутрішніх справ також нагородив прикордонників Луганського прикордонного загону. Військовослужбовці отримали орден “Данила Галицького”, медаль “За військову службу Україні”, медаллю “Захиснику Вітчизни”, а також грамоти від Верховної Ради та нагрудні знаки.

“Присутні вшанували хвилиною мовчання всіх прикордонників Луганського загону, які загинули під час несення служби. Лише з 2014 року 14 військовослужбовців цього загону загинуло, 95 — отримали поранення”, — додали у МВС.

Доповнення

Раніше у Білорусі порушили справу за фактом пошкодження знаку з гербом на кордоні з Україною, який обстріляли раніше.