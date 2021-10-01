Монастырский: в течение 2022-2023 годов Украина должна построить госграницу с Россией и Беларусью

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108723 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 118729 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105466 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104679 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 133113 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120622 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159359 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143097 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179515 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172931 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 51502 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 64678 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 36579 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 78050 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 48393 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 118731 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 133115 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 301587 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 268472 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 253335 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 108727 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 119617 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 159361 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117492 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117114 просмотра
Актуальное
Монастырский: в течение 2022-2023 годов Украина должна построить госграницу с Россией и Беларусью

Монастырский: в течение 2022-2023 годов Украина должна построить госграницу с Россией и Беларусью

Киев  •  УНН

 • 19185 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня, 1 октября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Луганской области осмотрел недавно возведенную участок украино-российской границы в зоне ответственности Луганского пограничного отряда в с. Россыпное, отдела погранслужбы Троицкое, пишет УНН со ссылкой на МВД.

Детали

“Министр ознакомился с инженерными устройствами и системой охраны государственных рубежей. На этом участке уже установлена новейшая система интегрированного управления границами. Это целый комплекс защитных инженерных сооружений: противотранспортный ров и вал, контрольно-следовая полоса, рокадная дорога, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальная система видеонаблюдения на 15 наблюдательных башнях, каждая из которых охватывает 10 км государственной границы. Всепогодные камеры, сенсорные, вибрационные и тепловизионные устройства эффективно противодействуют нарушителям: фиксируют мельчайшие детали круглосуточно в любое время года и передают сигнал пограничным нарядам для быстрого реагирования. Сигнал фиксируют и передают оптоволоконные, вибро, тепловизорные системы”, — указано в сообщении.

Глава МВД заявил, что система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.

“Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участка границы с Россией и Беларусью. В следующем году должен быть „большое строительство границ“. Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новый интеллектуальный границу, который даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны. Кроме того, МВД сосредоточит внимание, чтобы обеспечить хорошие условия службы. В том числе достойный уровень оплаты для личного состава.

Я знаю, что существует нехватка кадров. Но и с этими проблемами будем работать. Будет прочнее пограничная служба, будет прочной граница, а значит — будет крепче вся Украина”, — сказал Денис Монастырский.

Глава правоохранительного ведомства подчеркнул, что для полного обустройства границ необходимо 17 миллиардов гривен. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022.

“Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства. Правонарушения на участке „Троицкого“ уменьшилось в разы благодаря интеллектуальной системе. Участок с протяженностью более 100 километров уже обустроена. Но мы еще тысячи километров необорудованных границы”, — сказал Денис Монастырский.

Особенно это актуально в условиях новых миграционных вызовов, вызванных кризисом в Афганистане и действий Беларуси в отношении соседей с ЕС Польши и балтийских стран. Так, недавно Украина передала Литве гуманитарный груз — 38 тонн колючей проволоки.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что работы по обустройству границы продолжаются.

“В этом году мы планируем принять в эксплуатацию половину уже окончательно завершенный участок Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией”, — сказал он.

Протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украины временно не контролирует.

Министр внутренних дел также наградил пограничников Луганского пограничного отряда. Военнослужащие получили орден “Даниила Галицкого”, медаль “За воинскую службу Украине”, медалью “Защитнику Отечества”, а также грамоты от Верховной Рады и нагрудные знаки.

“Присутствующие почтили минутой молчания всех пограничников Луганского отряда, погибших во время несения службы. Лишь с 2014 года 14 военнослужащих этого отряда погибли, 95 — получили ранения”, — добавили в МВД.

дополнение

Ранее в Беларуси возбудили дело по факту повреждения знака с гербом на границе с Украиной, обстреляли раньше.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы