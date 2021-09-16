У Білорусі порушили справу за фактом пошкодження знаку з гербом на кордоні з Україною, який обстріляли раніше

Деталі

“За даним фактом Дрогичинським РВСК (районним відділом СК) порушено кримінальну справу за ст. 370 („Наруга над державними символами“) Кримінального кодексу Республіки Білорусь”, — зазначили в комітеті.

За даними слідства, біля села Горавіца Дрогичинського району Брестської області було пошкоджено державний герб Білорусі на прикордонному знаку. Слідчими проведено огляд ділянки місцевості, зафіксована слідова картина злочину.

Контекст

Раніше у Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили, що білоруський прикордонний знак обстріляли з мисливської рушниці з території України. Інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону. При огляді знака співробітники застави “Сварині” виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням державного герба Білорусі. Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території сусідньої країни.

При тому самі сліди обстрілу помітили саме українські прикордонники. Як повідомив УНН прес-секретар ДПСУ Андрій Демченко: “Пошкоджений прикордонний знак на кордоні з РБ виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. Про цю ситуацію, відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни і співробітників міліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці”.