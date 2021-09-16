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В Беларуси возбудили дело по факту повреждения знака с гербом на границе с Украиной, который обстреляли ранее

В Беларуси возбудили дело по факту повреждения знака с гербом на границе с Украиной, который обстреляли ранее

Киев  •  УНН

 • 18920 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту повреждения знака с государственным гербом республики на границе с Украиной. Об этом сообщило в четверг следственное ведомство республики, пишет УНН.

Детали

“По данному факту Дрогичинским РОСК (районным отделом СК) возбуждено уголовное дело по ст. 370 („Надругательство над государственными символами“) Уголовного кодекса Республики Беларусь”, — отметили в комитете.

По данным следствия, возле деревни Горавица Дрогичинского района Брестской области был поврежден государственный герб Беларуси на пограничном знаке. Следователями проведен осмотр участка местности, зафиксирована следовая картина преступления.

Контекст

Ранее в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что белорусский пограничный знак обстреляли из охотничьего ружья с территории Украины. Инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре знака сотрудники заставы “Сварынь” обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Беларуси. Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории соседней страны.

При том сами следы обстрела заметили именно украинские пограничники. Как сообщил УНН пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко: “Поврежденный пограничный знак на границе с РБ обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ. О данной ситуации сразу было сообщено пограничников соседней страны и сотрудников милиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья”.

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