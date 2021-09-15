Білоруські прикордонники заявили про обстріл з боку України: ситуацію роз'яснила ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Прикордонний комітет Білорусі заявив, що прикордооний знак республіки обстріляли з території України. У Держприкордонслужбі розповіли УНН деталі подій.
Контекст
Прикордонний комітет Білорусі повідомив, що при огляді прикордонного знаку прикордонники застави “Сваринь” виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням Державного герба Республіки Білорусь у вигляді пробоїн від дробу, імовірно, пострілом з мисливської рушниці.
У комітеті зазначили, що постріли робилися з території України.
Заява української сторони
Як пояснює помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко, пошкодження виявили саме українські прикордонники.
“Пошкоджений прикордонний знак на кордоні з РБ виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. Про дану ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників поліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці”, — зазначає речник.
В той же час, з його слів, характер місцевості, болотисто-чагарникова, унеможливлює піший рух осіб в цій місцевості і ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено.
Проте знак розташований поряд каналу, що зєднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном.
У ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї виявлено не було, зазначив Демченко. Пошук причетних до цього осіб продовжується.
З його слів, з білоруською стороною вже проведено прикордонно-представницьку зустріч.
“Під час прикордонно-представницької зустрічі білоруська сторона жодних звинувачень або претензій представникам Державної прикордонної служби не висловила”, — повідомив Демченко в коментарі УНН.
Додамо
Раніше у ДПСУ повідомляли, що прикордонники продовжують посилено нести службу на ділянці кордону з республікою.