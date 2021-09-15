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Белорусские пограничники заявили об обстреле со стороны Украины: ситуацию разъяснила ГПСУ

Белорусские пограничники заявили об обстреле со стороны Украины: ситуацию разъяснила ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 30117 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Пограничный комитет Беларуси заявил, что погранзнак республики обстреляли с территории Украины. В Госпогранслужбе рассказали УНН детали событий.

Контекст

Пограничный комитет Беларуси сообщил, что при осмотре пограничного знака пограничники заставы “Сварынь” обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, вероятно, выстрелом из охотничьего ружья.

В комитете отметили, что выстрелы производились с территории Украины.

Заявление украинской стороны

Как объясняет помощник председателя Госпогранслужбы Украины — прессекретар Андрей Демченко, повреждения обнаружили именно украинские пограничники.

“Поврежденный пограничный знак на границе с РБ обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ. О данной ситуации сразу было сообщено пограничников соседней страны и сотрудников полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья”, — отмечает пресс-секретарь.

В то же время, по его словам, характер местности, болотисто-кустарниковая, делает невозможным пеший движение лиц в этой местности и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено.

Однако знак расположен рядом с каналом, соединяющим озера этой местности, поэтому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему на лодке.

В ходе проверки на территории использованных гильз от охотничьего оружия обнаружено не было, отметил Демченко. Поиск причастных к этому лиц продолжается.

По его словам, с белорусской стороной уже проведена погранично-представительная встреча.

“Во время погранично-представительской встречи белорусская сторона никаких обвинений или претензий представителям Государственной пограничной службы не выразила”, — сообщил Демченко в комментарии УНН.

Добавим

Ранее в ГПСУ сообщали, что пограничники продолжают усиленно нести службу на участке границы с республикой.

Украинские Национальные Новости

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