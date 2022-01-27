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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Монастирський вніс Зеленському подання про призначення в.о. керівника Нацгвардії: пропонує кандидатуру Юрія Лебедя

Монастирський вніс Зеленському подання про призначення в.о. керівника Нацгвардії: пропонує кандидатуру Юрія Лебедя

Київ • УНН

 • 20471 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання Президенту України Володимиру Зеленському про призначення виконуючим обов’язки Командувача Національної гвардії генерал-лейтенанта Юрія Лебедя. Про це повідомив Монастирський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано Президенту України для прийняття рішення. Одночасно мною внесено подання Президенту України про призначення виконуючим обов’язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя”, — написав Монастирський.

Деталі

За його словами, усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.

“Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, в яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі”, — додав Монастирський.

Додамо

Лебідь український військовик, генерал-лейтенант, начальник Східного територіального управління Національної гвардії України. 13 червня 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив Лебедя заступником командувача НГУ.

Доповнення

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл у Дніпрі, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей та п’ятеро отримали поранення.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.

Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

Окрім того, прокуратура проситиме підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

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