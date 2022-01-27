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Монастырский внес Зеленскому представление о назначении и. о. руководителя Нацгвардии: предлагает кандидатуру Юрия Лебедя

Киев • УНН

 • 20465 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский внес представление Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении исполняющим обязанности Командующего Национальной гвардии генерал-лейтенанта Юрия Лебедя. Об этом сообщил Монастырский на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Рапорт Николая Балана мной будет поддержано и направлено Президенту Украины для принятия решения. Одновременно мною внесено представление Президенту Украины о назначении исполняющим обязанности Командующего НГУ заместителя Командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя”, — написал Монастырский.

Детали

По его словам, все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.

“Также по моему приказу будет проведено изучение условий, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе”, — добавил Монастырский.

Добавим

Лебедь украинский военный, генерал-лейтенант, начальник Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины. 13 июня 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Лебедя заместителем командующего НГУ.

Дополнения

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела в Днепре, в результате которого погибли пять человек и пятеро получили ранения.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли-четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

Кроме того, прокуратура будет просить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

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