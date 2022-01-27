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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 75405 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі

Командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі

Київ • УНН

 • 33033 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл у Дніпрі, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей та п'ятеро отримали поранення. Про це Балан повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні вранці я висловив бажання та написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед Президентом України про відставку та звільнення від посади командувача Національної гвардії України”, — сказав Балан.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.

Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

Українські Національні Новини

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