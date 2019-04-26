МОН запровадить з 2021 року у школах обов'язковий іспит з математики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки України запровадить з 2021 року обов’язковий іспит з математики для усіх випускників. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
"З 2021 року ми плануємо запровадити обов’язковий іспит з математики для усіх випускників. Перш за все, базові навички з математики необхідні кожній людині, вони розвивають логічне та абстрактне мислення", - вказала вона.
Окрім того, за її словами, всі країни, які хочуть посилити інноваційний потенціал, вводять обов’язкові іспити з математики.
Як зазначила Гриневич, цей іспит буде дворівневий: гуманітарії складатимуть базовий рівень, учні технічних спеціальностей – поглиблений. Іспити з історії та англійської мови будуть на вибір.
Нагадаємо, МОН запровадить дворівневий іспит з української мови.