МОН запровадить дворівневий іспит з української мови
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки України запровадить з 2021 року дворівневий іспит з української мови. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
“З 2021 року ми запровадимо дворівневий рівень з української мови: базовий рівень — українська мова як державна, і поглиблене вивчення — українська мова і література”, — зазначила Гриневич.
Міністр освіти нагадала, що всі ДПА, які складатимуть 11 класи в цьому році, будуть проходити у вигляді ЗНО. Так, всі учні шкіл, а також учні професійно-технічних навчальних закладів і студенти коледжів складатимуть обов’язкові державні підсумкові атестації з української мови і математики чи історії на вибір.
Раніше у МОН заявили, що результат міжнародного мовного іспиту може бути оцінкою ДПА.