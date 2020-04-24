МОН підсумувало три тижні онлайн-школи: 7,1 млн переглядів, найчастіше - з мобільного

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Міністерстві освіти і науки підбили підсумки трьох тижнів роботи Всеукраїнської школи онлайн. За цей час було опубліковано 545 уроків, а на YouTube їх переглянули 7,1 мільйона разів, найчастіше - восьмикласники. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.