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МОН підсумувало три тижні онлайн-школи: 7,1 млн переглядів, найчастіше - з мобільного

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Міністерстві освіти і науки підбили підсумки трьох тижнів роботи Всеукраїнської школи онлайн. За цей час було опубліковано 545 уроків, а на YouTube їх переглянули 7,1 мільйона разів, найчастіше - восьмикласники. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

“Впродовж трьох тижнів роботи Всеукраїнської школи онлайн було проведено понад 545 уроків, які лише на YouTube МОН подивилися понад 7,1 млн разів… На YouTube МОН станом на 12 годину 24 квітня найбільше – 170 тис. 299 переглядів – мав список відтворення для 8 класу. Далі за ним – список відтворення для учнів 6 класу – 151,5 тис. переглядів, та список відтворення для 9 класу”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що найменше переглядів має список відтворення для 11 класу – лише 55,9 тис. переглядів. Нижча активність учнів 11-х класів може пояснюватись тим, що для них створено значно більше ресурсів для дистанційного навчання та онлайн-підготовки до ЗНО, тому в період карантину вони радше концентруються саме на підготовці до тестування.

Зазначається, що часто учні переглядають уроки для свого класу, не заходячи безпосередньо на список відтворення, а переходячи одразу на відео зі стартової сторінки, тому статистика враховує не всі перегляди.

“Аналітика YouTube свідчить, що абсолютна більшість – 51% глядачів – дивиться уроки з мобільного телефону. При цьому 39,1% учнів вчаться з комп’ютерів і лише 5,5% з планшетів”, - зазначили у пресслужбі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 700 млн дітей на дистанційному навчанні не мають доступу до інтернету

Вказано, що на цьому тижні до попередніх відео почали додавати субтитри, і наразі текстовий супровід мають 27 уроків.

“Було дуже багато запитів щодо того, щоб зробити відео більш доступними, зокрема для дітей з порушеннями слуху. Субтитри виконують цю роль”, – відзначає керівник Українського інституту розвитку освіти Вадим Карандій.

Вказано, що найпопулярнішими уроками стали руханки, які вже набрали сумарно понад 1,4 мільйона переглядів.

“Серед уроків найпопулярнішою лишається англійська. Найпопулярнішим лишається відео для 5 класу, що вийшло найпершим. Наразі воно набрало вже 95,2 тис. переглядів”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, в МОН розповіли про роботу над помилками щодо Всеукраїнської школи онлайн.

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