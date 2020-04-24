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МОН подытожило три недели онлайн-школы: 7,1 млн просмотров, чаще всего - с мобильного

Киев  •  УНН

 • 16035 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Министерстве образования и науки подвели итоги трех недель работы Всеукраинской школы онлайн. За это время было опубликовано 545 уроков, а на YouTube их просмотрели 7,1 миллиона раз, чаще всего - восьмиклассники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"На протяжении трех недель работы Всеукраинской школы онлайн было проведено более 545 уроков, которые только на YouTube МОН посмотрели более 7,1 млн раз... На YouTube МОН по состоянию на 12 часов 24 апреля больше всего - 170 тыс. 299 просмотров - имел список воспроизведения для 8 класса. Далее за ним - список воспроизведения для учащихся 6 класса - 151,5 тыс. просмотров и список воспроизведения для 9 класса", - говорится в сообщении.

Указано, что меньше всего просмотров имеет список воспроизведения для 11 класса - только 55,9 тыс. просмотров. Более низкая активность учащихся 11-х классов может объясняться тем, что для них создано значительно больше ресурсов для дистанционного обучения и онлайн-подготовки к ВНО, поэтому в период карантина они скорее концентрируются именно на подготовке к тестированию.

Отмечается, что часто ученики просматривают уроки для своего класса, не заходя непосредственно на список воспроизведения, а переходя сразу на видео со стартовой страницы, поэтому статистика учитывает не все просмотры.

"Аналитика YouTube показывает, что абсолютное большинство - 51% зрителей - смотрит уроки с мобильного телефона. При этом 39,1% учащихся учатся с компьютеров и только 5,5% с планшетов", - отметили в пресс-службе.

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Указано, что на этой неделе в предыдущие видео начали добавлять субтитры, и теперь текстовое сопровождение имеют 27 уроков.

"Было очень много запросов относительно того, чтобы сделать видео более доступными, в том числе для детей с нарушениями слуха. Субтитры выполняют эту роль", - отмечает руководитель Украинского института развития образования Вадим Карандий.

Указано, что самыми популярными уроками стали "руханки", которые уже набрали суммарно более 1,4 миллиона просмотров.

"Среди уроков самым популярным остается английский. Самым популярным остается видео для 5 класса, вышедшее первым. Сейчас оно имеет уже 95,2 тыс. просмотров", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в МОН рассказали о работе над ошибками по Всеукраинской школе онлайн.

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