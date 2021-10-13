Молодіжна збірна України здобула третю перемогу у відборі на Євро-2023

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Молодіжна збірна України під орудою Руслана Ротаня на “Славутич-Арені” обіграла команду Фарерських островів, передає УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Матч молодіжної збірної України проти Фарерських островів очікувався перш за все в контексті реабілітації за розгромну поразку у Франції (0:5). Впевненої реабілітації не вийшло, але здобути три очки команді Ротаня вдалося. Єдиний забитий м’яч стався на 24 хвилині, коли Едмундссон зрізав м’яч у власну сітку воріт — 1:0.

Примітно, що на 41 хвилині Судаков не зумів реалізувати пенальті.

Доповнення

Дана звитяга дозволила “синьо-жовтій” команді набрати дев’ять очок після чотирьох поєдинків та закріпитися на другому місці групи Н.

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