Молодіжна збірна України здобула третю перемогу у відборі на Євро-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Молодіжна збірна України під орудою Руслана Ротаня на “Славутич-Арені” обіграла команду Фарерських островів, передає УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Матч молодіжної збірної України проти Фарерських островів очікувався перш за все в контексті реабілітації за розгромну поразку у Франції (0:5). Впевненої реабілітації не вийшло, але здобути три очки команді Ротаня вдалося. Єдиний забитий м’яч стався на 24 хвилині, коли Едмундссон зрізав м’яч у власну сітку воріт — 1:0.
Примітно, що на 41 хвилині Судаков не зумів реалізувати пенальті.
Доповнення
Дана звитяга дозволила “синьо-жовтій” команді набрати дев’ять очок після чотирьох поєдинків та закріпитися на другому місці групи Н.