Молодежная сборная Украины одержала третью победу в отборе на Евро-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня на "Славутич-Арене" обыграла команду Фарерских островов, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Матч молодежной сборной Украины против Фарерских островов ожидался прежде всего в контексте реабилитации за разгромное поражение во Франции (0: 5). Уверенной реабилитации не получилось, но добыть три очка команде Ротаня удалось. Единственный забитый мяч произошел на 24 минуте, когда Едмундссон срезал мяч в собственную сетку ворот — 1: 0.
Примечательно, что на 41 минуте Судаков не сумел реализовать пенальти.
Дополнение
Данная победа позволила “сине-желтой” команде набрать девять очков после четырех поединков и закрепиться на втором месте группы Н.