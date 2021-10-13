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Молодежная сборная Украины одержала третью победу в отборе на Евро-2023

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня на "Славутич-Арене" обыграла команду Фарерских островов, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Матч молодежной сборной Украины против Фарерских островов ожидался прежде всего в контексте реабилитации за разгромное поражение во Франции (0: 5). Уверенной реабилитации не получилось, но добыть три очка команде Ротаня удалось. Единственный забитый мяч произошел на 24 минуте, когда Едмундссон срезал мяч в собственную сетку ворот — 1: 0.

Примечательно, что на 41 минуте Судаков не сумел реализовать пенальти.

Дополнение

Данная победа позволила “сине-желтой” команде набрать девять очков после четырех поединков и закрепиться на втором месте группы Н.

Украинские Национальные Новости

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