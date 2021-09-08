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Молодіжна збірна України завоювала другу поспіль перемогу на старті відбору на Євро-2023

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Після стартової перемоги у відбірному турнірі Євро-2023 (U-21) над Сербією (1:0) збірна України бажала у домашньому поєдинку обіграла Вірменію, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Із перших хвилин українці позначили свою перевагу. Вірмени рідко переходили центр поля. На 20-й хвилині класний прохід по правому флангу вдався Назаренку. Олександр розібрався відразу з чотирма опонентами. Пас до штрафного перехопив Губасарян, але м`яч прилетів до Криськіва, який метрів із 12-ти вразив кут воріт суперника – 1:0.

Гол заспокоїв гру. Збірна України, як і раніше, володіла м'ячем, але без особливої ​​гостроти, а вірмени, якщо й мали можливість пробивати, то тільки з далекої від воріт відстані. Однак один із таких ударів усе одно виявився результативним. Уже в компенсований до першого тайму час ланцюг помилок українців біля свого штрафного дозволив Галстяну завдати удару. М'яч зачепив Сича та перелетів через Нещерета – 1:1.

Дебют другого тайму українцям не дуже вдався, але на 61-й хвилині прохід Мудрика вірмени зупинили недозволеним прийомом біля лінії штрафного. Сам постраждалий чітко поклав м'яч у верхній кут воріт – 2:1.

Примітно, що перемога дозволила підопічним Руслана Ротаня вийти на перше місце у своїй відбірній групі – 6 балів.

Доповнення

У наступному турі підопічні Руслана Ротаня гостюватимуть в одного з головних конкурентів за перемогу у групі Н – Францією, у якої наразі чотири бали.

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