Молодіжка ФК “Зірки” поступилася в матчі “Зорі”
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Поєдинок першого туру між Фк “Зірка” та Фк “Зоря” завершився перемогою луганчан із рахунком 3:0, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу кіровоградської команди.
Уже на восьмій хвилині воротар “Зірки” Ярослав Сидоренко пропустив дальній удар Владислава Сандрака-Вінницького — 1:0.
За п’ятнадцять хвилин після перерви кропивничани пропустили вдруге. Відзначився Євгеній Сухіна — 2:0. Згодом у ворота “Зірки” залетів ще один м’яч.
Як повідомляв УНН, молодіжка "Дніпра" здобула перемогу над "Олександрією".