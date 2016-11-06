Молодежка ФК "Звезды" уступила в матче "Заре"

Уже на восьмой минуте вратарь "Звезды" Ярослав Сидоренко пропустил дальний удар Владислава Сандрака-Винницкого - 1:0.

За пятнадцать минут после перерыва кропивничане пропустили во второй раз. Отличился Евгений Сухина - 2:0. Впоследствии в ворота "Звезды" залетел еще один мяч.

Как сообщал УНН, молодежка "Днепра" одержала победу над "Александрией".