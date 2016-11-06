Молодежка ФК "Звезды" уступила в матче "Заре"
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Поединок первого тура между ФК "Звезда" и ФК "Заря" завершился победой луганчан со счетом 3:0, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу кировоградской команды.
Уже на восьмой минуте вратарь "Звезды" Ярослав Сидоренко пропустил дальний удар Владислава Сандрака-Винницкого - 1:0.
За пятнадцать минут после перерыва кропивничане пропустили во второй раз. Отличился Евгений Сухина - 2:0. Впоследствии в ворота "Звезды" залетел еще один мяч.
Как сообщал УНН, молодежка "Днепра" одержала победу над "Александрией".