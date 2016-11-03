Молодь становила 42% загиблих на Донбасі у 2015 році
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Молодь становила 42% від тих, хто загинув у 2015 році на Донбасі. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.
"Цифри, від яких рветься серце - серед тих, хто загинув у 2015 році російської агресії на Донбасі, молодь становила 42%", - повідомила І.Геращенко.
Нагадаємо, за час конфлікту на Донбасі до 15 вересня 2016 року, за даними ООН, загинули 9 тис. 640 людей і 22 тис. 431 були поранені.