Молодежь составила 42% погибших на Донбассе в 2015 году

"Цифры, от которых рвется сердце - среди тех, кто погиб в 2015 году от российской агрессии на Донбассе, молодежь составила 42%", - сообщила И.Геращенко.

Напомним, за время конфликта на Донбассе до 15 сентября 2016 года, по данным ООН, погибли 9 тыс. 640 человек и 22 тыс. 431 были ранены.