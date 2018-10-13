Молдованина, якого шукав Інтерпол за вандалізм, затримали в Україні

Як повідомили у прес-службі, під час заходів контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу.

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"Молдованин розшукувався правоохоронними органами Молдови за хуліганство та вандалізм", - йдеться у повідомленні.

Громадянина передано співробітникам Національної поліції в Одеській області, повідомили прикордонники.