Молдованина, якого шукав Інтерпол за вандалізм, затримали в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На Одещині прикордонники Подільського загону затримали громадянина Молдови. Чоловік намагався перетнути кордон у пункті пропуску “Платонове”, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, під час заходів контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу.
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"Молдованин розшукувався правоохоронними органами Молдови за хуліганство та вандалізм", - йдеться у повідомленні.
Громадянина передано співробітникам Національної поліції в Одеській області, повідомили прикордонники.