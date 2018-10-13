Молдаванина, которого искал Интерпол за вандализм, задержали в Украине

Как сообщили в пресс-службе, во время мер контроля сработала база данных Интерпола.

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"Молдаванин разыскивался правоохранительными органами Молдовы за хулиганство и вандализм", - говорится в сообщении.

Гражданина передано сотрудникам Национальной полиции в Одесской области, сообщили пограничники.