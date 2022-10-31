Молдова оголосила персоною нон-ґрата співробітника посольства росії в Кишиневі: його зобов'язали залишити країну

Деталі

У штаб-квартиру МЗС країни викликали посла росії в Кишиневі Олега Васнецова. Йому повідомили, що одного зі співробітників російського посольства оголошено персоною нон-ґра́та. Його зобов'язали покинути країну.

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“Ракетні удари по сусідній державі підвищують ризики безпеки, а громадяни нашої країни все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни. Атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують наростаючі загрози енергетичній безпеці країни”, – йдеться в заяві МЗС.

Додамо

МВС Молдови повідомило, що в молдавському місті Наславча впала російська ракета, яку збили українські зенітники.

Міноборони Молдови повідомило, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили порушення повітряного простору країни на тлі падіння уламків ракети, яку збили українські сили ППО.

МЗС країни підкреслило, що засуджує російські ракетні обстріли українських міст.