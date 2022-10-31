Молдова объявила персоной нон-грата сотрудника посольства рф в Кишиневе: его обязали покинуть страну

Детали

В штаб-квартиру МИД страны вызвали посла россии в Кишиневе Олега Васнецова. Ему сообщили, что один из сотрудников российского посольства объявлен персоной нон-грата. Его обязали покинуть страну.

Цитата

“Ракетные удары по соседнему государству повышают риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны. Атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности страны”, – говорится в заявлении МИДа.

Добавим

МВД Молдовы сообщило, что в молдавском городе Наславча упала российская ракета, которую сбили украинские зенитчики.

Минобороны Молдовы сообщило, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили нарушения воздушного пространства страны на фоне падения обломков ракеты, которую сбили украинские силы ПВО.

МИД страны подчеркнуло, что осуждает российские ракетные обстрелы украинских городов.