Молдова може стати джерелом російського дестабілізаційного впливу - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Якщо на виборах президента Молдови переможе проросійський кандидат, Україна отримає сусіда, який стане джерелом російського дестабілізаційного впливу. Про це під час брифінгу повідомила голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко, передає УНН.
“30 жовтня відбудуться вибори президента Молдови. Переможця буде визначено під час другого туру. Зараз ми бачимо вже, що за прогнозами розгорнеться боротьба між відверто проросійським кандидатом і політиком, що втілює європейський вибір Молдови. Ми з величезною увагою слідкуємо за вибором молдавського народу, оскільки у випадку перемоги проросійського кандидата безпека Молдови знаходитиметься під загрозою, а Україна ризикує отримати сусіда, що стане джерелом російського дестабілізаційного впливу в усьому регіоні”, — сказала Г.Гопко.
Нардеп також зазначила, що для нас надзвичайно важливо, хто переможе на виборах Молдови, оскільки це може означати чи буде Молдова далі розвиватись як успішна європейська держава, чи ми побачимо посилений проросійський вплив, що становитиме загрозу і для України.
Також Г.Гопко додала, що вибір народу Молдови суверенний і Україна поважатиме його в будь-якому разі.
Раніше кандидат у президенти Молодови Ігор Додон заявив, що де-факто Крим належить Росії, хоч юридично це не визнано.