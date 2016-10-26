Молдова может стать источником российского дестабилизационного воздействия - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Если на выборах президента Молдовы победит пророссийский кандидат, Украина получит соседа, который станет источником российского дестабилизационного влияния. Об этом во время брифинга сообщила глава Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, передает УНН.
"30 октября состоятся выборы президента Молдовы. Победитель будет определен во втором туре. Сейчас мы видим уже, что по прогнозам развернется борьба между откровенно пророссийским кандидатом и политиком, который воплощает европейский выбор Молдовы. Мы с огромным вниманием следим за выбором молдавского народа, поскольку в случае победы пророссийского кандидата безопасность Молдовы будет находиться под угрозой, а Украина рискует получить соседа, который станет источником российского дестабилизационного влияния во всем регионе", - сказала А.Гопко.
Нардеп также отметила, что для нас чрезвычайно важно, кто победит на выборах в Молдове, поскольку это может означать будет или Молдова дальше развиваться как успешное европейское государство, илимы увидим усиленное пророссийское влияние, что будет представлять угрозу и для Украины.
Также А.Гопко добавила, что выбор народа Молдовы суверенный и Украина будет уважать его в любом случае.
Ранее кандидат в президенты Молодовы Игорь Додон заявил, что де-факто Крым принадлежит России, хотя юридически это не признано.