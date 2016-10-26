Молдова может стать источником российского дестабилизационного воздействия - нардеп

"30 октября состоятся выборы президента Молдовы. Победитель будет определен во втором туре. Сейчас мы видим уже, что по прогнозам развернется борьба между откровенно пророссийским кандидатом и политиком, который воплощает европейский выбор Молдовы. Мы с огромным вниманием следим за выбором молдавского народа, поскольку в случае победы пророссийского кандидата безопасность Молдовы будет находиться под угрозой, а Украина рискует получить соседа, который станет источником российского дестабилизационного влияния во всем регионе", - сказала А.Гопко.

Нардеп также отметила, что для нас чрезвычайно важно, кто победит на выборах в Молдове, поскольку это может означать будет или Молдова дальше развиваться как успешное европейское государство, илимы увидим усиленное пророссийское влияние, что будет представлять угрозу и для Украины.

Также А.Гопко добавила, что выбор народа Молдовы суверенный и Украина будет уважать его в любом случае.

Ранее кандидат в президенты Молодовы Игорь Додон заявил, что де-факто Крым принадлежит России, хотя юридически это не признано.