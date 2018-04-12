Молдова хоче домовитись з Україною про виведення військ РФ з Придністров’я через її територію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. РФ має вивести свої війська з території Придністров'я, оскільки сучасна ситуація сприяє подальшій деградації та дезінтеграції Молдови. Про це під час 11-го Київського Безпекового Форуму заявив прем’єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп, передає кореспондент УНН.
"Ми постійно вимагаємо і просимо виведення російських військ з території Молдови, а також трансформації нинішньої операції у Придністров'ї у міжнародну цивільну місію з міжнародним мандатом, будучи впевненими, що це створить належне підґрунтя для розв'язання Придністровського конфлікту через переговори", - заявив прем’єр.
Він додав, що коли під час Мюнхенській конференції з безпеки в нинішньому році він говорив про виведення військ Росії з Молдови, представники РФ пояснили "в Україні складна ситуація – ми не можемо вивезти наше озброєння з Молдови через Україну".
"Я запевнив, що у нас достатньо переконливих потужностей і змоги переконати наших українських друзів зробити коридор аби вивезти і озброєння, і амуніцію, яка зберігається в Придністров’ї", - резюмував прем’єр.
Як повідомляв УНН, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло сказав, що схід України може стати такою ж ціллю Росії , якою наразі є Сирія.