Мокрий сніг і дощ з вітром та до 8° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні прогнозується мокрий сніг та дощ, вітер західний 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с, температура повітря від 3 градусів морозу до 8 градусів тепла.
По Україні сьогодні мокрий сніг та дощ, вітряно, температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 3 градусів морозу до 8 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, уночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні мокрий сніг та дощ.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі на заході країни, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, удень 3-8° тепла, на Лівобережжі 0-5° тепла.
У Карпатах сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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