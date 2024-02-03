Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь, ветер западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, температура воздуха от 3 градусов мороза до 8 градусов тепла.
Враг нанес 131 удар по 19 населенным пунктам Запорожья за сутки
За минувшие сутки враг 131 раз обстрелял 19 населенных пунктов в Запорожской области, потерь среди украинских военных нет.
15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск
Харьковская область подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны России, под который попали несколько населенных пунктов, а украинские войска отражали атаки и разминировали территорию.
В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии
Энергетики в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений электроэнергии после того, как ночью город был атакован российскими беспилотниками.
В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция
Из-за удара беспилотника, который повредил оборудование на подстанции "Укрэнерго" и двух воздушных линиях электропередач в Кривом Роге, около 7 500 абонентов остались без электроэнергии.
Еще плюс 880 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 387 940 человек личного состава и 6341 танк.
На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.
Пять беспилотников-камикадзе уничтожили воинскую часть в Днепропетровской области, оставив 15 000 человек без электричества и повредив дома в Никопольском районе.
В течение суток произошло 77 боевых столкновений на фронте - Генштаб
По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 77 боевых столкновений на разных участках фронта.
За ночь в трех областях России якобы сбили семь дронов
По сообщениям, системы противовоздушной обороны в трех российских регионах за ночь сбили в общей сложности семь беспилотников, которые, как утверждается, нацеливались на российские объекты.
Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу за сутки - Генштаб
За минувшие сутки украинские военные нанесли 10 авиационных и ракетных ударов по российским войскам, поразив 3 склада боеприпасов, 1 артиллерийскую установку и районы сосредоточения живой силы и техники противника.