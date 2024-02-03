Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  122624 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  196538 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  219331 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  190206 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  189911 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  179172 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  151830 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  156847 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  171184 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170457 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
vinnitsaВинница
cherkasyЧеркассы
Loading...
Новости по теме

Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь, ветер западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, температура воздуха от 3 градусов мороза до 8 градусов тепла.

Общество •   •  10506 просмотра
Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

Враг нанес 131 удар по 19 населенным пунктам Запорожья за сутки

За минувшие сутки враг 131 раз обстрелял 19 населенных пунктов в Запорожской области, потерь среди украинских военных нет.

Война •   •  15009 просмотра
Враг нанес 131 удар по 19 населенным пунктам Запорожья за сутки

15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск

Харьковская область подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны России, под который попали несколько населенных пунктов, а украинские войска отражали атаки и разминировали территорию.

Война •   •  15685 просмотра
15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск

В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии

Энергетики в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений электроэнергии после того, как ночью город был атакован российскими беспилотниками.

Война •   •  16731 просмотра
В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии

В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция

Из-за удара беспилотника, который повредил оборудование на подстанции "Укрэнерго" и двух воздушных линиях электропередач в Кривом Роге, около 7 500 абонентов остались без электроэнергии.

Война •   •  21468 просмотра
В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция

Еще плюс 880 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 387 940 человек личного состава и 6341 танк.

Война •   •  20380 просмотра
Еще плюс 880 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.

Пять беспилотников-камикадзе уничтожили воинскую часть в Днепропетровской области, оставив 15 000 человек без электричества и повредив дома в Никопольском районе.

Война •   •  19097 просмотра
На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.

В течение суток произошло 77 боевых столкновений на фронте - Генштаб

По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 77 боевых столкновений на разных участках фронта.

Война •   •  21413 просмотра
В течение суток произошло 77 боевых столкновений на фронте - Генштаб

За ночь в трех областях России якобы сбили семь дронов

По сообщениям, системы противовоздушной обороны в трех российских регионах за ночь сбили в общей сложности семь беспилотников, которые, как утверждается, нацеливались на российские объекты.

Война •   •  21497 просмотра
За ночь в трех областях России якобы сбили семь дронов

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу за сутки - Генштаб

За минувшие сутки украинские военные нанесли 10 авиационных и ракетных ударов по российским войскам, поразив 3 склада боеприпасов, 1 артиллерийскую установку и районы сосредоточения живой силы и техники противника.

Война •   •  21331 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу за сутки - Генштаб