Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

По Украине сегодня мокрый снег и дождь, ветрено, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 8 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине мокрый снег и дождь.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью на западе страны, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, на Левобережье 0-5° тепла.

В Карпатах снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица; температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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