МОК відсторонив двох російських легкоатлеток через допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтвердив інформацію про відсторонення двох російських легкоатлеток Юлії Гущиної та Анни Назарової, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт організації.
Росіянки дискваліфіковані в результаті повторної перевірки їх допінг-проб літніх Олімпійських ігор 2012 року, які проходили в Лондоні. Тести показали наявність забороненого препарату туринаболу в організмі Гущиної та Назарової.
Нагадаємо, учасниці збірної Росії з біатлону в Олімпійських іграх у Сочі-2014 Яна Романова і Ольга Вілухіна дискваліфіковані довічно за порушення антидопінгових правил.