МОК відсторонив двох російських легкоатлеток через допінг

Росіянки дискваліфіковані в результаті повторної перевірки їх допінг-проб літніх Олімпійських ігор 2012 року, які проходили в Лондоні. Тести показали наявність забороненого препарату туринаболу в організмі Гущиної та Назарової.

Нагадаємо, учасниці збірної Росії з біатлону в Олімпійських іграх у Сочі-2014 Яна Романова і Ольга Вілухіна дискваліфіковані довічно за порушення антидопінгових правил.