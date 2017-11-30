МОК отстранил двух российских легкоатлеток из-за допинга
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил информацию об отстранении двух российских легкоатлеток Анны Назаровой и Юлии Гущиной, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт организации.
Россиянки дисквалифицированы в результате повторной проверки их допинг-проб летних Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне. Тесты показали наличие запрещенного препарата туринабола в организме Гущиной и Назаровой.
Напомним, участницы сборной России по биатлону в Олимпийских играх в Сочи-2014 Яна Романова и Ольга Вилухина дисквалифицированы пожизненно за нарушение антидопинговых правил.