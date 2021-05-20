МХП затвердив виплату 30 млн доларів дивідендів акціонерам

Деталі

Виплата дивідендів затверджена 28 квітня 2021 року у розмірі 0,2803 доларів на 1 акцію, що еквівалентно 30 млн дол. Кошти будуть виплачені акціонерам МХП згідно реєстру станом на 7 травня 2021 року.

Також Рада Директорів компанії ухвалила рішення, що за власні акції на балансі МХП дивіденди не виплачуватимуться.

"Станом на 19 травня 2021 року, дивіденди були виплачені акціонерам Компанії в повному обсязі", - поінформували в МХП.

Довідка

МХП — провідний виробник і експортер курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює всі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC. Засновник компанії - Юрій Косюк.