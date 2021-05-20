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МХП затвердив виплату 30 млн доларів дивідендів акціонерам

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Агрохолдинг МХП затвердив виплату 30 млн доларів дивідендів акціонерам компанії. Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.

МХП затвердив виплату 30 млн доларів дивідендів акціонерам

Деталі 

Виплата дивідендів затверджена 28 квітня 2021 року у розмірі 0,2803 доларів на 1 акцію, що еквівалентно 30 млн дол. Кошти будуть виплачені акціонерам МХП згідно реєстру станом на 7 травня 2021 року.

Також Рада Директорів компанії ухвалила рішення, що за власні акції на балансі МХП дивіденди не виплачуватимуться.

"Станом на 19 травня 2021 року, дивіденди були виплачені акціонерам Компанії в повному обсязі", - поінформували в МХП.

Довідка

МХП — провідний виробник і експортер курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює всі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC. Засновник компанії - Юрій Косюк.

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