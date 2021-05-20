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МХП утвердил выплату 30 млн долларов дивидендов акционерам

Киев • УНН

 • 14100 просмотра

КИӤВ. 20 мая. УНН. Агрохолдинг МХП утвердил выплату 30 млн долларов дивидендов акционерам компании. Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

МХП утвердил выплату 30 млн долларов дивидендов акционерам

Детали

Выплата дивидендов утверждена 28 апреля 2021 года в размере 0,2803 долларов на 1 акцию, что эквивалентно 30 млн долл. Средства будут выплачены акционерам МХП согласно реестру по состоянию на 7 мая 2021 года.

Также Совет директоров компании принял решение, что за собственные акции на балансе МХП дивиденды не будут выплачиваться.

"По состоянию на 19 мая 2021 года, дивиденды были выплачены акционерам Компании в полном объеме", - сообщили в МХП.

Справка

МХП - ведущий производитель и экспортер куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC. Основатель компании - Юрий Косюк.

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