МХП Косюка суттєво зменшив ціни на курятину

Так, у ІІІ кварталі 2020 року середня ціна на курятину МХП становила 1,36 дол. за 1 кг продукту, тоді як рік тому – 1,53 дол. (без урахування ПДВ). Таким чином за рік ціни знизилися на 11%.

При цьому "Наша Ряба" не містить антибіотиків, наголосили в МХП.

"Компанія також розраховує отримати більшу вигоду від свого переходу до стратегії більшого виробництва продуктів з доданою вартістю і м’яса птиці без антибіотиків, які спочатку будуть продаватися під брендом "Наша Ряба", - розповіли в компанії.

Довідка УНН: МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку, який володіє та контролює всі етапи виробництва курятини. Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну мережу, яка складається з 9 центрів у великих містах України. МХП використовує власні вантажівки для доставки своєї продукції, що зменшує загальні витрати і час доставки. Компанія належить Юрію Косюку.