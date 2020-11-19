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МХП Косюка суттєво зменшив ціни на курятину

МХП Косюка суттєво зменшив ціни на курятину

Київ • УНН

 • 29624 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Виробник курятини "Наша Ряба" - компанія МХП знизила ціни на продукцію. Про це свідчать операційні результати діяльності компанії за 9 місяців та третій квартал 2020 року, передає УНН.

Так, у ІІІ кварталі 2020 року середня ціна на курятину МХП становила 1,36 дол. за 1 кг продукту, тоді як рік тому – 1,53 дол. (без урахування ПДВ). Таким чином за рік ціни знизилися на 11%.

При цьому "Наша Ряба" не містить антибіотиків, наголосили в МХП.

"Компанія також розраховує отримати більшу вигоду від свого переходу до стратегії більшого виробництва продуктів з доданою вартістю і м’яса птиці без антибіотиків, які спочатку будуть продаватися під брендом "Наша Ряба", - розповіли в компанії.

Довідка УНН: МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку, який володіє та контролює всі етапи виробництва курятини. Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну мережу, яка складається з 9 центрів у великих містах України. МХП використовує власні вантажівки для доставки своєї продукції, що зменшує загальні витрати і час доставки. Компанія належить Юрію Косюку.

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