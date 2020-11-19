МХП Косюка существенно снизил цены на курятину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Производитель курятины "Наша Ряба" - компания МХП снизила цены на продукцию. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за 9 месяцев и третий квартал 2020 года, передает УНН.
Так, в III квартале 2020 года средняя цена на курятину МХП составляла 1,36 долл. за 1 кг продукта, тогда как год назад - 1,53 долл. (без учета НДС). Таким образом, за год цены снизились на 11%.
При этом "Наша Ряба" не содержит антибиотиков, отметили в МХП.
"Компания также рассчитывает получить большую выгоду от своего перехода к стратегии большого производства продуктов с добавленной стоимостью и мяса птицы без антибиотиков, которые сначала будут продаваться под брендом "Наша Ряба", - рассказали в компании.
Справка: МХП - ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке, который владеет и контролирует все этапы производства курятины. Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибуционную сеть, состоящую из 9 центров в крупных городах Украины. МХП использует собственные грузовики для доставки своей продукции, что уменьшает общие затраты и время доставки. Компания принадлежит Юрию Косюку.