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МХП Косюка существенно снизил цены на курятину

МХП Косюка существенно снизил цены на курятину

Киев  •  УНН

 • 29618 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Производитель курятины "Наша Ряба" - компания МХП снизила цены на продукцию. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за 9 месяцев и третий квартал 2020 года, передает УНН.

Так, в III квартале 2020 года средняя цена на курятину МХП составляла 1,36 долл. за 1 кг продукта, тогда как год назад - 1,53 долл. (без учета НДС). Таким образом, за год цены снизились на 11%.

При этом "Наша Ряба" не содержит антибиотиков, отметили в МХП.

"Компания также рассчитывает получить большую выгоду от своего перехода к стратегии большого производства продуктов с добавленной стоимостью и мяса птицы без антибиотиков, которые сначала будут продаваться под брендом "Наша Ряба", - рассказали в компании.

Справка: МХП - ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке, который владеет и контролирует все этапы производства курятины. Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибуционную сеть, состоящую из 9 центров в крупных городах Украины. МХП использует собственные грузовики для доставки своей продукции, что уменьшает общие затраты и время доставки. Компания принадлежит Юрию Косюку.

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