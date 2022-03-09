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Міжнародний Валютний Фонд сьогодні проведе засідання, головна тема: фінансова допомога Україні

Міжнародний Валютний Фонд сьогодні проведе засідання, головна тема: фінансова допомога Україні

Київ • УНН

 • 141426 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. МВФ сьогодні збереться, щоб розглянути пропозицію про виділення Україні екстренного фінансування у розмірі - 1,4 мільярда доларів. Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва на порталі МВФ, пише УНН.

Цитата

"Вчора ми надіслали нашій Виконавчій раді пропозицію, яку вони розглянуть на затвердження сьогодні, про 1,4 мільярда доларів на підтримку України, щоб допомогти їй подолати шок, викликаний цією війною. У грудні ми також виплатили Україні 700 мільйонів доларів. І ми надали спеціальним правам запозичення 2,7 мільярда доларів, що було дуже зручно для України в цей момент", - заявила Крісталіна Георгієва

Деталі

Деякі з найближчих сусідів, які безпосередньо постраждали від цього конфлікту, вже звертаються до МВФ за додатковою допомогою. Наприклад, Молдова попросила у МВФ збільшити нашу допомогу. там пояснили:

"Ми зробимо все можливе для наших членів, які потребують підтримки..." - додала директорка.

Нагадаємо

Україна закликала позбавити Росію та Білорусь членства в МВФ і Світовому банку.

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