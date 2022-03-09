Міжнародний Валютний Фонд сьогодні проведе засідання, головна тема: фінансова допомога Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. МВФ сьогодні збереться, щоб розглянути пропозицію про виділення Україні екстренного фінансування у розмірі - 1,4 мільярда доларів. Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва на порталі МВФ, пише УНН.
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"Вчора ми надіслали нашій Виконавчій раді пропозицію, яку вони розглянуть на затвердження сьогодні, про 1,4 мільярда доларів на підтримку України, щоб допомогти їй подолати шок, викликаний цією війною. У грудні ми також виплатили Україні 700 мільйонів доларів. І ми надали спеціальним правам запозичення 2,7 мільярда доларів, що було дуже зручно для України в цей момент", - заявила Крісталіна Георгієва
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Деякі з найближчих сусідів, які безпосередньо постраждали від цього конфлікту, вже звертаються до МВФ за додатковою допомогою. Наприклад, Молдова попросила у МВФ збільшити нашу допомогу. там пояснили:
"Ми зробимо все можливе для наших членів, які потребують підтримки..." - додала директорка.
Нагадаємо
Україна закликала позбавити Росію та Білорусь членства в МВФ і Світовому банку.