Международный Валютный Фонд сегодня проведет заседание, главная тема: финансовая помощь Украине

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"Вчера мы послали нашему исполнительному совету предложение, которое они рассмотрят на утверждение сегодня, о 1,4 миллиарда долларов на поддержку Украины, чтобы помочь ей преодолеть шок, вызванный этой войной. В декабре мы также выплатили Украине 700 миллионов долларов. И мы предоставили специальным правам заимствования 2,7 миллиарда долларов, что было очень удобно для Украины в этот момент", - заявила Кристалина Георгиева

Детали

Некоторые из ближайших соседей, которые непосредственно пострадали от этого конфликта, уже обращаются к МВФ за дополнительной помощью. Например, Молдова попросила у МВФ увеличить нашу помощь. Там объяснили:

"Мы сделаем все возможное для наших членов, нуждающихся в поддержке", - добавила директор.

Напомним

Украина призвала лишить Россию и Беларусь членства в МВФ и Всемирном банке.