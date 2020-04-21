Міжнародний турнір Валерія Лобановського офіційно перенесено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. 29—31 травня мав проходити XVII турнір Валерія Лобановського за участю молодіжних збірних України, Португалії, Словенії та Болгарії, але через пандемію та вердикт виконкому УЄФА про призупинення всіх футбольних заходів до додаткового рішення УЄФА, турнір в Україні у цей термін було скасовано. Про це інформує УАФ, передає УНН.
"Змагання перенесено на 2021 рік. Орієнтовні дати залишаються тими самими, що й цього року", - сказано у повідомленні.
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В УАФ нагадали, що турнір Валерія Лобановського було організовано у 2003 році. У перших двох розіграшах брали участь клубні команди (обидва рази перемагало київське "Динамо"), потім одного разу — національні збірні. Після цього за трофей почали змагатися молодіжні збірні різних країн. Україна пробивалася до фіналу шість разів, а переможцем турніру ставала двічі — у 2009-му та 2019 роках.
Планується, що наступного разу підопічні Руслана Ротаня зберуться 31 серпня. Збір української "молодіжки" буде присвячено виїзним матчам відбірного турніру "Євро-2021" проти команд Данії (4 вересня) та Фінляндії (8 вересня).
Як повідомлялося в УНН, 23 квітня Україна долучиться до конференції УЄФА, де визначатимуть майбутнє європейського футболу.