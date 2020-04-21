Международный турнир Валерия Лобановского официально перенесен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. 29-31 мая должен был проходить XVII турнир Валерия Лобановского с участием молодежных сборных Украины, Португалии, Словении и Болгарии, но из-за пандемии и из-за вердикта исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий к дополнительному решению УЕФА, турнир в Украине в этот срок был отменен. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
"Соревнования перенесены на 2021 год. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году", - говорится в сообщении.
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В УАФ напомнили, что турнир Валерия Лобановского было организовано в 2003 году. В первых двух розыгрышах участвовали клубные команды (оба раза побеждало киевское "Динамо"), затем один раз - национальные сборные. После этого за трофей начали соревноваться молодежные сборные разных стран. Украина пробивалась в финал шесть раз, а победителем турнира становилась дважды - в 2009-м и 2019 годах.
Планируется, что в следующий раз подопечные Руслана Ротаня соберутся 31 августа. Сбор украинской "молодежки" будет посвящен выездным матчам отборочного турнира "Евро-2021" против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).
Как сообщалось в УНН, 23 апреля Украина присоединится к конференции УЕФА, где будут определять будущее европейского футбола.