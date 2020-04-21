Международный турнир Валерия Лобановского официально перенесен

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 33458 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 78647 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101683 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127960 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128654 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171918 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121662 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157224 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103064 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Международный турнир Валерия Лобановского официально перенесен

Международный турнир Валерия Лобановского официально перенесен

Киев  •  УНН

 • 10012 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. 29-31 мая должен был проходить XVII турнир Валерия Лобановского с участием молодежных сборных Украины, Португалии, Словении и Болгарии, но из-за пандемии и из-за вердикта исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий к дополнительному решению УЕФА, турнир в Украине в этот срок был отменен. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

"Соревнования перенесены на 2021 год. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году", - говорится в сообщении.

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В УАФ напомнили, что турнир Валерия Лобановского было организовано в 2003 году. В первых двух розыгрышах участвовали клубные команды (оба раза побеждало киевское "Динамо"), затем один раз - национальные сборные. После этого за трофей начали соревноваться молодежные сборные разных стран. Украина пробивалась в финал шесть раз, а победителем турнира становилась дважды - в 2009-м и 2019 годах.

Планируется, что в следующий раз подопечные Руслана Ротаня соберутся 31 августа. Сбор украинской "молодежки" будет посвящен выездным матчам отборочного турнира "Евро-2021" против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).

Как сообщалось в УНН, 23 апреля Украина присоединится к конференции УЕФА, где будут определять будущее европейского футбола.

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