Міжнародний суд ООН закликав Україну і РФ працювати над виконанням мінських угод

"Що стосується ситуації в східній частині України, суд нагадує сторонам, що Рада безпеки в своїй резолюції схвалила "пакет заходів щодо реалізації мінських угод", які були прийняті і підписані в Мінську 12 лютого 2015 року. Суд очікує, що сторони, за допомогою індивідуальних та спільних зусиль, працюватимуть з метою повного здійснення цього "пакету заходів" для досягнення мирного врегулювання конфлікту в східних регіонах України", - йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН не знайшов підстав визначити додаткові заходи за конвенцією з фінансування тероризму.

Також нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.