Международный суд ООН призвал Украину и РФ работать над выполнением минских соглашений

"Что касается ситуации в восточной части Украины, суд напоминает сторонам, что Совет безопасности в своей резолюции одобрила "пакет мер по реализации минских соглашений", которые были приняты и подписаны в Минске 12 февраля 2015 года. Суд ожидает, что стороны, с помощью индивидуальных и совместных усилий, будут работать в целях полного осуществления этого "пакета мер" для достижения мирного урегулирования конфликта в восточных регионах Украины", - говорится в решении суда.

Напомним, Международный суд ООН не нашел оснований определить дополнительные меры по конвенции по финансированию терроризма.

Также напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.