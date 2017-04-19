Международный суд ООН призвал Украину и РФ работать над выполнением минских соглашений

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25386 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89148 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145480 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112593 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113985 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110935 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103101 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106645 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103257 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151000 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Международный суд ООН призвал Украину и РФ работать над выполнением минских соглашений

Международный суд ООН призвал Украину и РФ работать над выполнением минских соглашений

Киев  •  УНН

 • 13473 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Международный суд ООН в Гааге призвал Украину и РФ работать над выполнением минских договоренностей в полном объеме. Об этом говорится в обнародованном решении суда, передает УНН.

"Что касается ситуации в восточной части Украины, суд напоминает сторонам, что Совет безопасности в своей резолюции одобрила "пакет мер по реализации минских соглашений", которые были приняты и подписаны в Минске 12 февраля 2015 года. Суд ожидает, что стороны, с помощью индивидуальных и совместных усилий, будут работать в целях полного осуществления этого "пакета мер" для достижения мирного урегулирования конфликта в восточных регионах Украины", - говорится в решении суда.

Напомним, Международный суд ООН не нашел оснований определить дополнительные меры по конвенции по финансированию терроризма.

Также напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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