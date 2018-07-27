Міжнародний кубок чемпіонів: "Атлетіко" в серії пенальті завдав поразки "Арсеналу"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На Міжнародному кубку чемпіонів з футболу на “Національному стадіоні” в Сінгапурі мадридський “Атлетіко” та лондонський “Арсенал” провели перший матч в рамках турніру, передає УНН.
“Матрацників” на 41 хвилині вивів вперед 24-річний нападник Лусіано Вьєтто ударом головою. Проте в дебюті другої 45-хвилинки молодий 17-річний півзахисник “канонірів” Еміль Сміт-Роу протягнув м’яч, обвів двох опонентів та надіслав його практично у верхній кут воріт Петера Чеха — 1:1.
Для з’ясування переможця знадобилася серія пенальті. За лондонців забити зумів тільки Мейтленд-Найлс, натомість в іспанському колективі відзначилися Родрі, Моллєхо та голкіпер Адан — 3:1.
Таким чином, мадридці набрали два пункти в турнірній таблиці і в наступній грі зійдуться із “ПСЖ” 30-го серпня. На “Арсенал” також очікує зустріч з парижанами (28 серпня).