Международный кубок чемпионов: "Атлетико" в серии пенальти нанес поражение "Арсеналу"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На Международном кубке чемпионов по футболу на “Национальном стадионе” в Сингапуре мадридский “Атлетико” и лондонский “Арсенал” провели первый матч в рамках турнира, передает УНН.
“Матрасников” на 41 минуте вывел вперед 24-летний нападающий Лусиано Вьетто ударом головой. Однако в дебюте второй 45-минутки молодой 17-летний полузащитник “канониров” Эмиль Смит-Роу протянул мяч, обвел двух оппонентов и отправил его практически в верхний угол ворот Петера Чеха — 1:1.
Для выяснения победителя понадобилась серия пенальти. За лондонцев забить сумел только Мейтленд-Найлс, зато в испанском коллективе отличились Родри, Моллехо и голкипер Адан — 3:1.
Таким образом, мадридцы набрали два пункта в турнирной таблице и в следующей игре сойдутся с “ПСЖ” 30-го августа. На “Арсенал” также ожидает встреча с парижанами (28 августа).