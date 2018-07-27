Международный кубок чемпионов: "Атлетико" в серии пенальти нанес поражение "Арсеналу"

“Матрасников” на 41 минуте вывел вперед 24-летний нападающий Лусиано Вьетто ударом головой. Однако в дебюте второй 45-минутки молодой 17-летний полузащитник “канониров” Эмиль Смит-Роу протянул мяч, обвел двух оппонентов и отправил его практически в верхний угол ворот Петера Чеха — 1:1.

Для выяснения победителя понадобилась серия пенальти. За лондонцев забить сумел только Мейтленд-Найлс, зато в испанском коллективе отличились Родри, Моллехо и голкипер Адан — 3:1.

Таким образом, мадридцы набрали два пункта в турнирной таблице и в следующей игре сойдутся с “ПСЖ” 30-го августа. На “Арсенал” также ожидает встреча с парижанами (28 августа).