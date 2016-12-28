Міжнародний канал постачання психотропів до України викрили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міжнародний канал постачання в Україну особливо небезпечних психотропних речовин із однієї з країн Західної Європи перекрила у Києві Служба безпеки України. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Організатори каналу протягом кількох років поспіль замовляли сильнодіючі препарати через Інтернет. Дилери дробили посилки на дрібні партії і отримували психотропи у бандеролях з листами та пластикових упаковках з компакт-дисками, на яких нібито було записане програмне забезпечення.
Зловмисники поширювали наркотики через “закладки” у всіх районах столиці. Наркокур’єри фотографували місце, в якому вони залишали замовлення і відсилали фото клієнтам, які розплачувалися з ними через банківські перекази.
За оперативними даними, за добу зловмисники встигали реалізувати до ста таких “закладок”.
Співробітники спецслужби затримали кур’єра у Деснянському районі столиці, коли вона намагалася отримати в одному з поштових відділень чергову партію психотропу MDMA.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру.