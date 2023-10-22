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Міжнародний день снігового барса, День шкільних бібліотек. Що ще можна відзначити 23 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сьогодні 23 жовтня відзначається Міжнародний день снігового барса. Подія була започаткована у 2013 році у столиці Киргизстану Бішкеку на форумі, присвяченому збереженню популяції цих тварин, пише УНН.

Міжнародний день снігового барса, День шкільних бібліотек. Що ще можна відзначити 23 жовтня

Ареалом проживання снігового барсу (ірбісу) є країни Центральної та Південної Азії. У 1972 році ірбіс був віднесений до видів, яким загрожує зникнення.

На початку ХХІ століття популяція снігового барса у дикій природі коливалася від чотирьох до семи тисяч особин. У 2020 році науковці дійшли висновку, що у дикій природі залишилося не більше трьох з половиною тисячі ірбісів.

У неволі на даний момент знаходяться близько 700 снігових барсів.

Максимальна тривалість життя ірбісів становить 20 років. Вага снігового барса сягає 55 кілограмів, довжина тіла без хвоста — 130 сантиметрів. А от довжина хвоста ірбіса може сягати одного метра — у цих тварин найдовший хвіст серед усіх котячих.

З 1999 року за ініціативи ЮНЕСКО у четверту неділю жовтня відзначається Міжнародний день шкільних бібліотек.

Незважаючи на розвиток сучасних технологій, шкільні бібліотеки та книги у них й досі залишаються важливим джерелом знань та інформації.

На території сучасної країні мережа шкільних бібліотека почала формуватися у другій половині ХІХ століття.

У 1971 році була створена Міжнародна асоціація шкільних бібліотек, до складу якої входять більше 60-ти країн світу.

Також 23 жовтня проводяться різноманітні заходи присвячені Міжнародному дню обізнаності про синдром Кабукі — рідкісне генетичне захворювання, що характеризується низкою фізичних симптомів та ознак розвитку.

Основними ознаками синдрому Кабукі є особливі риси обличчя (наприклад, великі очі, довгі вії), маленькі руки і пальці, затримка росту, проблеми зі слухом, вади серця, аномалії хребта, проблеми з нирками, затримка розвитку та інтелектуальні відхилення.

У 1969 році японський лікар Норіо Ніікава першим припустив, що ці симптоми у сукупності є ознаками окремого захворювання.

У 1981 році синдром Кабукі був визнаний окремою хворобою.

За статистикою, у Японії фіксується приблизно один випадок синдрому Кабукі на 32000 народжених, в країнах Заходу — один випадок на 86000 народжених.

Ще 23 жовтня — це День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії, День організатора заходів, День працівника сфери реклами.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола від 70-ти, сина Йосипа та зведеного брата Ісуса Христа Якова.

Яков був першим єпископом Єрусалиму та головував на апостольському Соборі, який відбувався у цьому місті.

За переказом, противники Якова вивели його на дах храму, де змушували зректися Христа. Єпископ відмовився, після чого його скинули з даху і він загинув.

Іменини 23 жовтня святкують Яків, Ігор.

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