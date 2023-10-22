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Международный день снежного барса, День школьных библиотек. Что еще можно отметить 23 октября

Киев • УНН

 • 238797 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня 23 октября отмечается Международный день снежного барса. Событие было основано в 2013 году в столице Кыргызстана Бишкеке на форуме, посвященном сохранению популяции этих животных, пишет УНН.

Международный день снежного барса, День школьных библиотек. Что еще можно отметить 23 октября

Ареал обитания снежного барса (ирбиса) - страны Центральной и Южной Азии. В 1972 году ирбис был отнесён к видам, которым угрожает исчезновение.

В начале ХХІ века популяция снежного барса в дикой природе колебалась от четырёх до семи тысяч особей. В 2020 году ученые пришли к выводу, что в дикой природе осталось не более трех с половиной тысяч ирбисов.

В неволе на данный момент находятся около 700 снежных барсов.

Максимальная продолжительность жизни ирбисов составляет 20 лет. Вес снежного барса достигает 55 килограммов, длина тела без хвоста — 130 сантиметров. А вот длина хвоста ирбиса может достигать одного метра — у этих животных самый длинный хвост среди всех кошачьих.

С 1999 года по инициативе ЮНЕСКО в четвёртое воскресенье октября отмечается Международный день школьных библиотек.

Несмотря на развитие современных технологий, школьные библиотеки и книги в них и до сих пор остаются важным источником знаний и информации.

На территории современной страны сеть школьных библиотек начала формироваться в второй половине ХІХ века.

В 1971 году была создана Международная ассоциация школьных библиотек, в состав которой входят более 60-ти стран мира.

Также 23 октября проводятся различные мероприятия посвященные Международному дню осведомленности о синдроме Кабуки — редкое генетическое заболевание, которое характеризуется рядом физических симптомов и признаков развития.

Основными признаками синдрома Кабуки являются особые черты лица (например, большие глаза, длинные ресницы), маленькие руки и пальцы, задержка роста, проблемы со слухом, пороки сердца, аномалии позвоночника, проблемы с почками, задержка развития и интеллектуальные отклонения.

В 1969 году японский врач Норио Ниикава первым предположил, что эти симптомы в совокупности являются признаками отдельного заболевания.

В 1981 году синдром Кабуки был признан отдельной болезнью.

По статистике, в Японии фиксируется примерно один случай синдрома Кабуки на 32000 рожденных, в странах Запада — один случай на 86000 рожденных.

Еще 23 октября — это День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии, День организатора мероприятий, День работника сферы рекламы.

По церковному календарю сегодня День памяти’апостола от 70-ти, сына Иосифа и сводного брата Иисуса Христа Иакова.

Иаков был первым епископом Иерусалима и председательствовал на апостольском Соборе, который проходил в этом городе.

По преданию, противники Иакова вывели его на крышу храма, где заставляли отречься от Христа. Епископ отказался, после чего его сбросили с крыши и он погиб.

Именины 23 октября празднуют Иаков, Игорь.

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